Eagle Pictures aprile 2021: tutte le nuove uscite digitali

Dopo gli annunci delle uscite digitali di marzo, Eagle Pictures ha rivelato i film che saranno disponibili sulle maggiori piattaforme digitali a d’aprile, tra ricostruzioni storiche ed animazione.

The Rising Hawk – L’ascesa del falco

Nel XIII° Secolo l’impero mongolo è alla sua massima espansione e la conquista dell’Europa è alle porte. A difendere i popoli del continente i guerrieri di un piccolo villaggio di frontiera sui Monti Carpazi. Guidati da Zakhar, il leader del villaggio stringerà alleanze con le regioni vicine nella speranza di respingere l’attacco dell’esercito invasore.

Diretto da John Wynn e Akhtem Seitablaev, il film ricostruisce uno degli eventi più importanti della storia europea grazie a scene di battaglie maestose.

Dal 1 aprile disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision e Prime Video.

La principessa incantata

Nell’aprile di Eagle Pictures ci sarà spazio anche per l’animazione con La principessa incantata, film di Oleh Malamuzh ispirato al poema russo Ruslan e Ljudmila.

La storia vede protagonisti due giovani sognatori, Ruslan e Mila. Lui è un attore che sogna di diventare un prode cavaliere, lei una principessa scappata di casa perché stanca di vivere secondo le regole del padre. La vita per i due cambia quando Mila viene rapita dal malvagio stregone Chornomor. Deciso a riportare sua figlia a casa, il Re promette la mano di Mila al cavaliere che la trarrà in salvo. Ruslan si metterà così subito in viaggio per salvare la sua amata. Con lui un gatto e un criceto dispettoso.

Dal 1 aprile disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision, Prime Video.

Samurai Marathon – I Signori dello Shogun

Giappone, 1855. Le 2navi nere” americane sono in avvicinamento e per preparare i suoi soldati ad un’eventuale lotta con l’invasore straniero , Katsuakira Itakura, il signore di Annaka, organizza una corsa di 58 chilometri attraverso coste, foreste e montagne. La gara però viene vista dal governo centrale di Edo come un atto ostile. Lo Shogun decide quindi di inviare un gruppo di assassini per regolare i conti. L’unico che può evitare la tragedia a causa di un messaggio male interpretato è una giovane spia al servizio dello Shogun dovrà correre più veloce degli assassini, mettendo a dura prova la sua stessa lealtà.

Questa la trama di Samurai Marathon – I Signori dello Shogun, film diretto da Bernard Rose e tratto da una storia vera.

Dal 1 aprile disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision, Prime Video, Infinity.