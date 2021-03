Dopo Spiral: From the Book of Saw, Lionsgate sta apportando un’altra modifica al programma dei film del 2021, spostando ancora una volta la data di uscita dell’attesissima commedia d’azione Come ti ammazzo il bodyguard 2, il cui titolo originale è The Hitman’s Wife’s Bodyguard. Il film vede protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson ed era inizialmente programmato per arrivare sul grande schermo nell’agosto 2020. A causa della pandemia i piani sono cambiati e la Lionsgate ha spostato la data di uscita di Come ti ammazzo il bodyguard 2 al 16 giugno 2021. Ecco le parole di Ron Schwartz, presidente di Worldwide Distribution della Lionsgate:

Questo è il tipo di film estivo, che offre risate e azioni ancora più emozionanti rispetto al primo film. È perfetto anche per i fan che non conoscono il franchise. La guardia del corpo della pellicola è l’essenza del cinema estivo: un intrattenimento fantastico e accattivante.

Ryan Reynolds tornerà a vestire i panni della guardia del corpo Michael Bryce, mentre Samuel L. Jackson ricoprirà ancora una volta il ruolo del sicario Darius Kincaid. Nel cast anche Salma Hayek, la quale interpreta ma la volubile moglie di Darius, Sonia Kincaid. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Bryce – ancora senza licenza e sotto esame – è costretto a entrare in azione a causa di Darius e sua moglie, la famigerata truffatrice internazionale Sonia. Mentre Bryce viene spinto oltre il limite dai suoi due protetti più pericolosi, il trio si ritrova implicato in una storia di respiro globale, quando scopre che sono proprio loro tre l’unico intoppo tra l’Europa e un pazzo vendicativo e potente (Antonio Banderas). A questo caos divertente e mortale si aggiunge anche Morgan Freeman.

Il cast include anche Frank Grillo, Richard E. Grant e Tom Hopper. A dirigere Come ti ammazzo il bodyguard 2 sarà Patrick Hughes, basandosi su una sceneggiatura scritta da Tom O’Connor e Phillip Murphy & Brandon Murphy. Ricordiamo che il primo film, realizzato con un budget di 30 milioni di dollari, è uscito nel 2017 e ha incassato ben 177 milioni di dollari in tutto il mondo (75 milioni di dollari a livello nazionale).

Potrebbe interessare: