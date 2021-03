Who Killed Sara? rinnovata per la seconda stagione

La serie Netflix intitolata Who Killed Sara? è stata rinnovata per una seconda stagione. Si tratta di un mistery drama spagnolo.

Qualche giorno dopo l’uscita sulla piattaforma streaming Netflix la serie Who Killed Sara è stata rinnovata per una seconda stagione. Si tratta di un telefilm mistery drammatico prodotto in Spagna, e che è uscito sulla piattaforma Netflix il 24 marzo.

La serie tv segue la storia di un uomo di nome Alex Guzmán, il quale viene rilasciato dalla prigione e decide di vendicarsi contro la famiglia Lazcano, che lo aveva incastrato per l’omicidio di sua sorella Sara, in modo da salvare così la la loro reputazione.

Nella seconda stagione di Who Killed Sara? Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho e Antonio de la Vegasi uniranno a Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller e Alejandro Nones. Tra gli altri protagonisti ci saranno Ximena Lamadrid, Leo Deluglio, Andrés Baida, Ana Sofía Domínguez, Polo Morín, Luis Roberto Guzmán, Fátima Molina, Ela Velden, Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho, Antonio de la Vega e Litzy Domínguez.

La serie è stata scritta da José Ignacio Valenzuela, ed è diretta da David “Leche” Ruiz, Carlos Bolado e Poncho Pineda, mentre Juan Uruchurtu farà da produttore per Perro Azul.

