The Suicide Squad: King Shark e la fan cam con Baby Shark

Pochi giorni fa sono stati rivelati il trailer ed i character poster di The Suicide Squad, cinecomic scritto e diretto da James Gunn. Grazie alle nuove immagini abbiamo potuto vedere la squadra in azione e il personaggio che ha conquistato i fan è stato senza dubbio King Shark, al centro di un divertente video che lo vede muoversi sulle note di Baby Shark:

Il breve video è stato diffuso su Twitter dallo stesso regista, che si è limitato ad un laconico “lol”, che però dice molto. La fan cam racchiude i momenti del trailer che vedono presente King Shark e con in sottofondo la nota canzone per bambini Baby Shark, creando un effetto straniante ed esilarante.

Inoltre King Shark è stato anche al centro di due poster fan made ad opera di Bosslogic che lo vedono nei panni di Rocky e Rambo, celebri personaggi interpretati da Sylvester Stallone, che doppia proprio il membro della Squadra Suicida.

Vi ricordiamo che il film arriverà nei cinema il prossimo 5 agosto e vedrà la The Suicide Squad recarsi nell’isola di Corto Maltese per portare a termine una missione di ricerca e distruzione. Il cast vede protagonisti Viola Davis (Amanda Waller), Margot Robbie (Harley Quinn), Idris Elba (Bloodsport), Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flagg), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Steve Agee (John Economos), John Cena (Peacemaker) e Sylvester Stallone (King Shark). Ci saranno anche Nathan Fillion (Tok), Mayling Ng (Mongal), Pete Davidson (Blackguard), Sean Gunn (Weasel), Joaquin Cosio (generale Mateo Suarez), Juan Diego Botto (Luna), Storm Reid (Tyla), Alice Braga (Sol Soria), Jennifer Holland (Emilia Harcourt). Peter Capaldi (The Thinker) e Taika Waititi in un ruolo sconosciuto.

Di seguito la sinossi ufficiale: