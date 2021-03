Quali sono i festival e gli appuntamenti online in programma ad aprile 2021 su MyMovies? Scopriamo insieme le rassegne, gratuite e a pagamento, a cui potremo assistere sul sito online direttamente da casa nostra.

Ecco l’elenco dei festival su MyMovies:

TAGLIO LUNGO

Dall’1 al 4 aprile 2021 (accredito a pagamento)

La prima rassegna cinematografica organizzata dal Coordinamento dei festival di cinema LGBTQ d’Italia raccoglie i migliori lungometraggi premiati nel 2020, riproponendo al pubblico nazionale 8 titoli che si sono distinti per l’attualità delle tematiche su differenze di genere, identità ed orientamenti sessuali e per l’innovazione di forme e contenuti.

Scopri il programma online e come acquistare l’accredito qui:

CINEMAUTISMO

Dal 2 al 4 aprile 2021 (accesso gratuito)

Una rassegna cinematografica gratuita, arrivata alla sua XIII edizione, volta a sensibilizzare il pubblico sul tema dell’autismo. L’obiettivo è dare visibilità all’argomento avvalendosi di un mezzo comunicativo immediato ed emotivamente coinvolgente quale il cinema e stimolando il dibattito al fine di rendere i disturbi dello spettro autistico meno “invisibili”. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, saranno proposti due titoli provenienti da due differenti continenti che permettono non solo di avere una visione più ampia sull’autismo, ma consentono altresì di allargare lo sguardo a cinematografie inconsuete.

Scopri i titoli e come accedere online qui:

LO SPIRAGLIO FILMFESTIVAL DELLA SALUTE MENTALE

Dal 14 al 18 aprile 2021 (accesso gratuito)

Il festival racconta il mondo della salute mentale nelle sue molteplici varietà, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla tematica, promuovere salute e cultura, ridurre lo stigma, avvicinare i cittadini alle istituzioni. Quest’anno il premio Lo Spiraglio – Fondazione Roma Solidale Onlus verrà consegnato a Saverio Costanzo in occasione di una puntata speciale che andrà in onda sul sito e sui canali social del festival a dicembre 2021.

Il programma online sarà disponibile a breve.

BERGAMO FILM MEETING

Dal 24 aprile al 2 maggio 2021(accredito a pagamento)

L’edizione di quest’anno propone 7 lungometraggi in anteprima italiana nella Mostra Concorso; 16 documentari nel concorso Visti da Vicino; la ricognizione nel cinema europeo contemporaneo attraverso la sezione Europe, Now!; la retrospettiva dedicata a Volker Schlöndorff, regista, sceneggiatore, produttore e attore, figura tra le più significative del cinema tedesco del dopoguerra; l’omaggio allo sguardo innovatore della regista ungherese Márta Mészáros e quello a Jerzy Skolimowski, regista, sceneggiatore e attore polacco, tra i protagonisti più importanti e originali del cinema d’autore mondiale; la personale completa della talentuosa animatrice polacca Izabela Plucińska; e tanti altri appuntamenti.

Il programma online sarà annunciato a metà aprile.

MYmovies ospita in maniera continuativa ed esclusiva, le piattaforme digitali di festival, distribuzioni cinematografiche e teatri che ogni mese arricchiscono l’offerta online con nuovi titoli ed eventi.

Di seguito una selezione di festival e appuntamenti, tutti online, del mese di aprile 2021 su MyMovies:

Fareastream: sulla piattaforma del Far East Film Festival arriva “L’Isola” del grande maestro coreano Kim Ki-Duk (Corea del Sud, 2000), un film controverso che mette in scena il lato oscuro di ognuno di noi.

Scopri tutti i film disponibili del FEFF qui:

PiùCompagnia: nella sala virtuale del Cinema La Compagnia di Firenze arriva in anteprima italiana il doc “MLK/FBI” di Sam Pollard (USA, 2020), film presente nella prima short list agli Oscar come miglior documentario.

Attraverso file e documenti recentemente declassificati, il documentario esplora l’indagine e la persecuzione di Martin Luther King Jr. da parte di J. Edgar Hoover e dell’FBI.

In programmazione dal 15 al 25 aprile al costo di 7,90€.

IWonderfull: sulla piattaforma della società di distribuzione I Wonder Pictures in uscita il 15 aprile direct to digital “Nuevo Orden” di Michel Franco (Messico, Francia – 2020), Leone d’argento – Gran Premio della Giuria della 77a Mostra del Cinema di Venezia. Un affascinante e distopico film drammatico, Leone d’Argento, che mostra i risvolti più scioccanti di una realtà forse non troppo lontana.

Scopri tutti i film disponibili qui:

Wanted-zone: Nella sala virtuale targata Wanted Cinema dedicata al “cinema ricercato” arriva in anteprima nazionale il 15 aprile “Thunder Road” di Jim Cummings (USA, 2018), candidato agli Indipendent Spirit Awards. Un dramedy che rinnova con sregolatezza il genere del cinema indipendente.

Scopri tutti i film disponibili qui:

CineUbu: Sulla piattaforma streaming di Officine Ubu i più grandi successi della casa di distribuzione milanese, premiati nei migliori festival internazionali.

Scopri tutti i film disponibili qui:

Cinema ritrovato – Fuori sala: ogni mese una ricca selezione di film direttamente dal più grande festival del mondo dedicato alla storia del cinema.

Scopri tutti i film disponibili qui:

Teatro San Carlo: tutti gli spettacoli del Teatro San Carlo di Napoli in streaming con un unico abbonamento.

Scopri il calendario degli spettacoli qui:

Teatro Tor Bella Monaca: in streaming domenica 4 aprile alle ore 11:30 direttamente dal Teatro Tor Bella Monaca di Roma la rassegna musicale “DUO WENDEL” a cura del M° Alfredo Santoloci (Conservatorio S. Cecilia) dedicata ai nuovi talenti della scena romana.

Scopri come accedere allo spettacolo qui:

