Nella serie M.O.D.O.K. della Marvel il supercriminale megalomane M.O.D.O.K. ha inseguito a lungo il suo sogno di conquistare un giorno il mondo. Ma dopo anni di battute d’arresto e fallimenti, combattendo gli eroi più potenti della Terra, M.O.D.O.K. ha gestito la sua malvagia organizzazione A.I.M. diversamente. Espulso come leader di A.I.M., mentre si occupa anche del suo fatiscente matrimonio e della sua vita familiare, l’organismo mentale progettato solo per uccidere è pronto ad affrontare la sua più grande sfida.

Durante l’evento, Jordan Blum (co-creatore) e Patton Oswalt (co-creatore e voce di M.O.D.O.K.), insieme ai membri del cast Melissa Fumero, Aimee Garcia, Ben Schwartz e Jon Daly, hanno risposto alle numerose domande dei fan, rivelando appunto che Nathan Fillion e Jon Hamm saranno presenti in Marvel’s M.O.D.O.K.. Insieme a loro, nel cast di voci della serie animata sono presenti Whoopi Goldberg (Poundcakes) e Bill Hader (Angar the Screamer e il Leader).

Marvel’s M.O.D.O.K. , la serie animata per adulti di Hulu vedrà nel cast di doppiatori anche Nathan Fillion e Jon Hamm , che presteranno le loro voci rispettivamente a Wonder Man e Iron Man . Questo è quanto rivelato nel corso di un panel del WonderCon @ Home dedicato al progetto, che sarà presentato in anteprima il 21 maggio su Hulu.

