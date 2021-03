I fan di Zack Snyder bombardano di recensioni negative Godzilla vs Kong, chiedendo a tutti gli spettatori di "boicottarlo" in segno di protesta contro Warner Bros.

Sebbene Godzilla vs Kong non sia ancora uscito negli Stati Uniti, alcuni fan di Zack Snyder stanno lasciando recensioni negative (a 1 stella, per intenderci) sulla pagina IMDb del film come forma di protesta contro la Warner Bros.. La casa di produzione, nonostante la campagna #RestoreTheSnyderVerse su Twitter, sembra non avere intenzione di dedicarsi ai progetti pensati da Zack Snyder per la Justice League.

Ora i fan del regista stanno bombardando di recensioni negative Godzilla vs Kong, chiedendo a tutti gli spettatori di “boicottarlo“. Nonostante Godzilla vs Kong abbia ottenuto un grande successo al cinema in Cina, che gli sono vale recensioni a 10 stelle e un punteggio attuale di 7,5 stelle su IMDb, i fan dello SnyderVerse non rinunciamo a interrompere le loro valutazioni controproducenti, scrivendo commenti come “Boicottiamo ogni film DC / WB, oppure dacci quello che vogliamo!” sulla pagina del film, invece di parlare della visione di Godzilla vs Kong in sé.

Il CEO di Warner Media Studios Ann Sarnoff, in merito alla recente campagna, ha detto:

Ascolteremo sempre i nostri fan, ma siamo al servizio di tutti (non solo di una singola parte di essi) e dobbiamo a loro una strategia integrata e olistica… Alcuni fan quindi potrebbero rimanere delusi, ma chiediamo loro di essere pazienti e vedere cosa abbiamo in serbo, perché forse alcune figure avranno storie altrettanto avvincenti da raccontare.

