CICAP: gli Indagatori del Mistero

Il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP) è un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, con l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica fondata da Piero Angela.

Giornali, settimanali, radio e televisioni dedicano ampio spazio a presunti fenomeni paranormali, a guaritori, ad astrologi, trattando tutto ciò in modo acritico, senza alcun criterio di controllo; anzi cercando, il più delle volte, l’avvenimento sensazionale, che permetta di alzare l’indice di vendita o di ascolto. Per questo portiamo avanti un’opera di informazione e di educazione rispetto a questi temi, per favorire la diffusione di una cultura e di una mentalità aperta e critica, e del metodo scientifico basato sull’evidenza nell’analisi e nella soluzione dei problemi

In un momento attuale dove la scienza viene sempre di più messa sotto scacco, il CICAP è una di quelle iniziative che riesce a combattere, con i propri divulgatori, coloro che ancora nel 2021 provano a distruggere i fondamenti scientifici. Il lavoro del CICAP si sviluppa lungo i due settori indicati dal suo motto: Esploriamo i misteri (indagini) per raccontare la scienza (educazione e informazione). L’obiettivo ultimo ovviamente è quello di affermare nella società il “valore dei fatti” correlati da studi ben precisi: la necessità che le diverse affermazioni, teorie, ipotesi di spiegazione siano adeguatamente sostenute da prove, per garantire ad una società democratica le condizioni necessarie a prendere decisioni consapevoli.

Il CICAP è tutto questo e tanto altro ancora, è anche un contenitore di richieste (dalle più disparate) di indagini per quanto riguarda il mistero o l’ignoto quotidiano e nel panel di UltraPop Festival, il segretario generale Massimo Polidoro, insieme al coordinatore del gruppo indagini Andrea Berti hanno voluto mostrare al pubblico diversi casi, tutto commentato dal grande improvvisatore speaker di Radio Deejay Francesco Lancia e dal nostro Giovanni “Zeth Castle”.

Oltre a mostrare diversi casi risolti, e anche alcuni misteri in corso Massimo Polidoro ha ricordato a tutti l’evento del CICAP Fest 2021 insieme ad altre iniziative correlate.

