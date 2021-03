Black Adam: rivelata data di uscita del cinecomic

Con un video sul suo profilo Instagram l’attore Dwayne “The Rock” Johnson ha rivelato la data di uscita di Black Adam, cinecomic di cui è protagonista. Il video girato a Times Square a New York mostra gli schermi diventare tutti neri per poi apparire il logo del film e con in sottofondo la voce del personaggio di Black Adam che dice “La gerarchia del potere nell’universo DC sta per cambiare”. Infine appare la data di uscita: 29 luglio 2022.

Il film diretto da Jaume Collet-Serra racconterà la storia del campione che ha ottenuto i poteri dal magao Shazam prima di Billy Batson. Insieme a Dawyne Johnson, che vestirà i panni dell’anti-eroe, il cast vede protagonisti Aldis Hodge come Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Quintessa Swindell come Cyclone e Pierce Brosnan come Dottor Fate, come vi avevamo svelato qualche giorno fa.

Lo spin-off di Shazam! sarebbe dovuto arrivare al cinema a dicembre di quest’anno, ma a causa della pandemia la produzione è stata rimandata. Ora abbiamo finalmente una data di uscita al cinema.