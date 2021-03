The U.S.P.S: il servizio postale è un’agenzia segreta nel film Amazon

Amazon Studios realizzerà un film di spionaggio sul servizio postale degli Stati Uniti chiamato The U.S.P.S. Le origini del servizio postale degli Stati Uniti risalgono al 1775, quando Benjamin Franklin ne fu il primo capo. Da allora, i vettori usati per la consegna della posta sono apparsi in un vari film americani.

Collider ha riportato che Amazon Studios realizzerà The U.S.P.S. una commedia di spionaggio che avrà Jermaine Fowler come protagonista. Il film seguirà un giovane uomo (Fowler) che scopre che sua madre è stata recentemente uccisa. Sua madre era in realtà un operatore segreto nell’Agenzia segreta più inaspettata d’America, il Servizio Postale degli Stati Uniti. Eric Heisserer e Carmen Lewis produrranno il film per Amazon Studios insieme a Imagine Entertainment’s con Brian Grazer, Ron Howard e Karen Lundo.

Il Genere Spy ha avuto una notevole rinascita nel 2010, con la realizzazione di un nuovo film su James Bond e il film The Gentleman Spy. In seguito oltre alle scene d’azione impeccabili del franchise di Mission Impossible, anche la spia di Melissa McCarthy e l’universo Kingsman in continua espansione hanno fornito nuovi volti per questo genere mettendo pistole e gadget nelle mani di persone comuni. Non sappiamo ancora quando The U.S.P.S. debutterà su Amazon Prime Video ma vi terremo informati sul progetto.

Potrebbe interessare anche: