The Last Starfighter: rivelato il primo sguardo alla concept art

Una nuova concept art ha rivelato un primo sguardo all'ultimo sequel di The Last Starfighter di Gary Whitta, co-scrittore dello spin-off di Star Wars, Rogue One.

Un nuovo video rivela un primo sguardo alla concept art dell’ultimo sequel di The Last Starfighter di Gary Whitta, co-scrittore dello spin-off di Star Wars, Rogue One. Ispirato ai film di Star Wars del 1977, The Last Starfighter è un classico del 1984 diretto da Nick Castle, un collaboratore di lunga data di John Carpenter. Il film segue un adolescente di nome Alex Rogan (Guest Lance) che, dopo essere diventato il giocatore con il punteggio più alto su un gioco arcade chiamato Starfighter, viene reclutato dagli alieni per aiutare a combattere una guerra interstellare. Insieme a Tron, il film è stato uno dei primi a presentare un esteso CGI.

Per anni, Gary Whitta ha lavorato con lo scrittore di The Last Starfighter Jonathan Bueduel per dare nuova vita al cult. Nel 2015, Whitta ha annunciato che avrebbe voluto fare un sequel del film. Adesso dopo aver acquisito i diritti, Whitta ha pubblicato la concept art per il suo film. Whitta ha rivelato la concept art del suo progetto per dare ai fan un’idea del film che vuole fare con Betel. Matt Allsoppl ha curato la concept art del progetto. Dai un’occhiata al video sotto per avere un’idea:

Whitta ha anche spiegato che il film non sarà un remake dell’originale ma un sequel pensato per le nuove generazioni. La concept art non fornisce molte informazioni sulla storia, ma sembra che il conflitto sarà centrato attorno alla Terra. Con la popolarità che hanno raggiunto i sequel e la CGI a Hollywood, questo sembra un buon momento per realizzare il sequel di The Last Starfighter. Sarà interessante vedere come realizzeranno il progetto Whitta e lo scrittore originale Jonathan Beuel.

