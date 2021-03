Star Wars: Anthony Daniels celebra 45 anni di C-3PO

In un post su Instagram Anthony Daniels ha voluto celebrare la prima volta che C-3PO ha parlato in Star Wars.

Nel 2022 saranno passati 45 anni da quando Star Wars ha debuttato nelle sale la prima volta, il che significa che quest’anno segna 45 anni da quando il film è entrato in produzione. Il film di George Lucas ha finito per lanciare uno dei franchise più famosi al mondo e molti attori del film originale sono ancora coinvolti nel vasto mondo di Star Wars. Un attore che ha interpretato lo stesso ruolo per oltre quattro decenni è Anthony Daniels, l’uomo meglio conosciuto per il personaggio di C-3PO. Daniels ha condiviso su Instagram una foto per celebrare i 45 anni da quando il suo personaggio ha parlato per la prima volta. Ecco cosa ha scritto Daniels:

Pagina 28, esattamente 45 anni fa, C-3PO ha parlato per la prima volta. Lo so. Io c’ero.

Potete vedere la sua foto con la sua sceneggiatura di Star Wars qui sotto:

Daniels ha anche espresso l’interesse ad apparire in una qualsiasi delle serie Disney+ live-action, in particolare modo in The Mandalorian. Daniels ha anche rivelato in un’intervista con CinemaBlend che non ha intenzione di ritirarsi dal ruolo:

No, non mi ritirerò mai. Dovranno buttarmi fuori dalla porta.

Daniels ha interpretato l’ultima volta C-3PO sul grande schermo nel 2019, quando è stato rilasciato Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Prima che il film arrivasse al cinema, ha parlato del suo ultimo giorno sul set: