Invincible potrebbe durare sette stagioni

Robert Kirkman, il creatore di Invincible, afferma che la serie potrebbe durare sette stagioni. Invincible è un dramma di supereroi animato pensato per un pubblico adulto in streaming su Amazon Prime Video. La storia segue Mark Grayson, alias Invincible, da adolescente. Suo padre, Nolan Grayson, alias Omni-Man, è il supereroe più potente della Terra. Mark inizia a sviluppare i suoi poteri, e vuole seguire le orme di suo padre. La serie TV ha debuttato il 26 marzo e ha un cast vocale imponente: Steven Yeun (Invincible), Mark Hamill (Rosebaum), Seth Rogen (Allen the Alien) e J. K. Simmons (Omni-Man). La serie ha ricevuto molte recensioni positive e ha un bel 97% su Rotten Tomatoes.

Uno degli elementi che ha reso i fumetti di Invincible così popolari è il fatto che molte delle scene degli scontri sono spesso raffigurate in un modo molto cruento. Nel vero spirito dei fumetti, il primo episodio della serie Amazon si conclude infatti con una svolta sanguinosa.

In un’intervista con The Wrap, Kirman ha detto questo sui suoi piani a lungo termine per la serie TV:

La trama contenuta nei fumetti è stata raccontata nel corso di 16 anni e in 144 numeri, Non ho ancora fissato un numero esatto di quante stagioni vorremmo fare ma ne vorrei realizzare il più possibile. Penso che sette stagioni ci darebbero abbastanza spazio per raccontare l’intera storia. Ma forse ce la potremmo fare in cinque o sei. Questo è qualcosa che saremo in grado di capire lungo la strada, man mano che lo approfondiremo. Ma l’idea è di raccontare moltissime storie.

Nel 2017 inoltre, Point Gray Pictures e Skybound Entertainment hanno annunciato che avrebbero prodotto un film separato basato sui fumetti con Kirkman. Seth Rogen ed Evan Goldberg, scriveranno e dirigeranno il film con la Universal Pictures. A gennaio di quest’anno, Kirkman ha confermato il suo coinvolgimento nel film e che Rogen e Goldberg sono ancora coinvolti nel progetto.