The Boys 3: Katia Winter sarà il villain Little Nina nella serie tv

Katia Winter sarà il villain di The Boys 3, la serie tv di Amazon Prime Video. L’attrice interpreterà la cattiva dei fumetti Little Nina, un potente boss della mafia russa che lavora al fianco di Vought e ha usato il Composto V per creare dozzine di Supes.

L’adattamento live-action di The Boys ha battuto ogni record del servizio di streaming quando è stata lanciata la seconda stagione nel 2020. La storia raccontata sino ad ora è incentrata sulla natura corrotta della Vought International, le sorprendenti origini di Stormfront e la faida in corso tra The Boys e i Sette.

Per quanto riguarda la presenza nella terza stagione del personaggio di Stormfront, interpretata da Aya Cash, l’attrice ha detto:

Adesso non sono in Canada sul set. Sono impegnata in un nuovo show Fox intitolato This Country. Il mio contratto con The Boys durava solo un anno, per il futuro chi lo sa? Forse potrebbero inserire la mia faccia in CGI

Anche Eric Kripke ha detto la sua sulla questione

Non è morta, è solo diventata un ceppo. Con gli sceneggiatori e Aya stiamo riflettendo sul futuro di Stormfront. Vedremo.

Amazon – lo ricordiamo – ha rinnovato la serie per una terza stagione prima ancora che la seconda debuttasse, ma la produzione è iniziata solo di recente a causa del ritardo nella produzione dovuto alla pandemia.

Oltre alla presenza di Katia Winter nel ruolo del villain, sappiamo che The Boys 3 ripartirà dal punto in cui la storia si era interrotta nella seconda stagione e che vede protagonisti Billy Butcher, Hughie Campbell, Starlight, Homelander, insieme a tutti gli altri componenti del cast. Inoltre saranno introdotti nuovi personaggi che hanno avuto ruoli significativi nei fumetti, come Soldier Boy.

Il nome del villain, Little Nina, è dovuto all’aspetto minuto del personaggio, apparso solo in quattro numeri dei fumetti pubblicati in Russia. Abbiamo già visto Katia Winter nelle serie tv Dexter, Sleepy Hollow e Blood & Treasure.

