Paranormal Activity 7, l’ultimo film horror del franchise dedicato a Paranormal Activity, ha scelto i suoi quattro protagonisti della storia, che sarà diretta da Will Eubank (Underwater) e scritta da Christopher Landon. Secondo The Wrap, gli interpreti principali saranno Emily Bader (Charmed), Roland Buck III (Better Call Saul), Dan Lippert (Brooklyn Nine-Nine) e Henry Ayres-Brown (Monsterland). Data l’introduzione di nuovi attori, è ovvio che il film non sarà collegato alla trama originale, ma sarà comunque incentrato su fenomeni paranormali, vissuti questa volta da un nuovo gruppo di personaggi.

La famosissima serie di pellicole a basso budget ha attirato l’attenzione del pubblico sin dal primo film, uscito nel 2019 e diretto da Oren Peli, il quale aveva a disposizione un budget di soli 15.000 dollari. Il film però ha incassato complessivamente ben 190 milioni di dollari.

Per quanto riguarda il franchise, Oren Peli ha preso spunto da The Blair Witch Project, prediligendo una narrazione poco ortodossa per il genere horror. Per il primo film infatti il regista ha utilizzato le telecamere di sicurezza della casa, realizzando delle riprese tecniche molto personali per raccontare la storia di Katie (Katie Featherston) e Micah (Micah Sloat), una coppia colpita da fenomeni soprannaturali che circolano intorno a Katie e al suo passato.

Il film ha ottenuto recensioni contrastanti, ma alla fine ha trovato un enorme seguito, tanto che il franchise si è espanso a ben quattro film che vedono protagonista la storia della famiglia di Katie, oltre agli spin-off Paranormal Activity: The Marked Ones e Paranormal Activity: The Ghost Dimension.

Nel 2019 Paramount Pictures, insieme a Blumhouse Productions, ha annunciato Paranormal Activity 7, che sarà presentato in anteprima su Paramount + e che ora ha trovato i suoi quattro protagonisti. La produzione è stata poi ritardata a causa della pandemia in corso, ma ora il casting è avviato. Oren Peli sarà il produttore esecutivo del settimo film, insieme a Jason Blum e Steven Schneider. Paramount ha programmato l’uscita del film per marzo 2022.

Potrebbe interessare: