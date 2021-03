La prima stagione dell’anime Jujutsu Kaisen si è ufficialmente conclusa, classificandosi come la serie animata più popolare tra quelle d’azione uscite in autunno e inverno. È stato annunciato su Twitter che il franchise anime proseguirà con un nuovo film d’animazione e quindi non ci sarà subito una seconda stagione completa. Ad accompagnare l’annuncio troviamo il primo teaser trailer e il primo poster del film Jujutsu Kaisen 0:

Il progetto sarà molto importante per il futuro della storia poiché tornerà indietro nel tempo, adattando la serie di fumetti prequel dal titolo Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0, incentrata su Yuta Okkotsu e realizzata da Gege Akutami.

Questo nuovo film – Jujutsu Kaisen 0 the Movie è il titolo (non sappiamo se provvisorio o ufficiale) -, dovrebbe uscire al cinema in Giappone il prossimo inverno (o alla fine di quest’anno o all’inizio del 2022), e sarà prodotto dallo Studio MAPPA , mentre TOHO Pictures lo distribuirà.

Il prequel ha in sé dei dettagli fondamentali che ci possono aiutare a comprendere alcuni elementi della trama e dei personaggi della narrazione di Jujutsu Kaisen.

La sinossi:

Yuta Okkotsu è perseguitato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, morta in un incidente stradale. Il suo spirito è stato maledetto e si manifesta come un’entità mostruosa che lo protegge contro la sua volontà. Satoru Gojo è il mentore del protagonista, un discendente di un clan di stregoni. Incapace di controllare l’immenso potere di Rika, Yuta viene arrestato dagli stregoni, persone addestrate a combattere gli spiriti maledetti come Rika. Yuta desidera morire in modo che nessun altro possa farsi male, ma Satoru Gojo lo iscrive all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, in modo che possa controllare Rika, nella speranza di aiutare altre persone. Qui Yuta incontra Maki, Toge e Panda, con i quali stringe una forte amicizia.

In Italia la serie manga Jujutsu Kaisen è stata pubblicata da Planet Manga, così come il prequel Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0. Ricordiamo che il regista dell’anime, basata su una sceneggiatura scritta da Hiroshi Seko (Dorohedoro), è Seong-Hu Park (The God of High School), mentre il character designer è Tadashi Hiramatsu (Kiseijuu: Sei no Kakuritsu). Al momento non è stata fornita nessuna data di uscita internazionale ufficiale del prequel, anche perché il film di animazione è ancora in fase di sviluppo.

