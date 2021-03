Tahj Mowry, Beth Grant e Isaiah Mustafa sono stati scelti per interpretare la serie tv comedy intitolata Black Don’t Crack e ordinata dalla ABC, con protagoniste Sherri Shepherd, Essence Atkins e Tisha Campbell, le quali ricoprono il ruolo di tre sorelle. Le tre donne hanno perso i contatti l’una con l’altra dopo il college, ma si sono riunite in un momento cruciale della loro vita.

Anche Tahj Mowry, Beth Grant e Isaiah Mustafa ora si sono uniti al cast della comedy. Vediamo insieme i ruoli a loro assegnati.

Essence Atkins (First Wives Club di BET +, Marlon della NBC) in Black Don’t Crack sarà Nia Hillis-Davis, la moglie di un politico conservatore che ai tempi dell’università amava il divertimento. Percepita come snob, emana un grande senso di positività.

Tisha Campbell (My Wife and Kids, Martin) invece interpreta Tasha Marks, una ristoratrice di Atlanta alla moda e ben vista da tutti, sposata con un ex giocatore di football, che ha il volto di Isaiah Mustafa. Molto sincera con i suoi amici, Tasha evita di parlare di una verità che riguarda la sua vita.

Tahj Mowry (Baby Daddy di Freeform, Kim Possible) è il figlio di Angela (Shepherd), Khalil, un neolaureato con grandi idee per la testa. Beth Grant (The Mindy Project) invece interpreta Nancy Grant, la suocera dalla lingua tagliente di Angela, che condivide l’amore per Khalil e suo figlio, il defunto marito di Angela.

Regina Hicks (Insecure) sta scrivendo Black Don’t Crack, voluta da ABC Signature. Hicks è produttore esecutivo, insieme a Viola Davis e Julius Tennon con la loro JuVee Productions, Larry Wilmore e Andrew Wang. Kelly Park dirigerà il pilot della serie tv comedy.

