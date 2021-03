Big Shot: John Stamos nel trailer della serie tv Disney

Walt Disney Studios Canada ha rilasciato il trailer della nuova serie tv originale di Disney + dal titolo Big Shot, in cui John Stamos compare nel ruolo del Coach Marvyn Korn. L’attore interpreta il personaggio di Korn, un ex allenatore di basket NCAA che è stato retrocesso ad allenare le liceali di una scuola.

La comedy di Disney + vede anche la partecipazione di Yvette Nicole Brown (Community), nei panni della preside della scuola, e di Jessalyn Gilsig, assistente dell’allenatore che sembra essere molto più impegnata di Korn. Insieme a loro, nel cast troviamo Richard Robichaux, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Tiana Le, Monique Green, Tisha Custodio e Cricket Wampler.

È stato diffuso anche un poster, insieme al trailer di Big Shot di cui John Stamos è il protagonista assoluto:

Il progetto è prodotto da ABC Signature, Dean Lorey e Brad Garrett e dal produttore esecutivo Bill D’Elia.

Ecco la sinossi ufficiale:

Dopo essere stato estromesso dalla NCAA, un allenatore di basket maschile ha la possibilità di riscattarsi allenando una squadra femminile di una scuola superiore privata d’élite. Presto apprende che le giocatrici adolescenti richiedono empatia e vulnerabilità: concetti estranei per lo stoico Coach Korn (John Stamos). Imparando a entrare in contatto con i suoi giocatori, Marvyn inizia a diventare la persona che ha sempre sperato di essere. Le ragazze imparano a prendersi più seriamente, trovando la loro posizione sia dentro che fuori dal campo.

John Stamos è conosciuto per aver interpretato lo zio Jesse nelle otto stagioni della sitcom Full House, un ruolo poi ripreso nella reunion della serie tv disponibile su Netflix nel 2016. Inoltre ha preso parte al noto medical drama ER – Medici in Prima Linea. Il creatore di Big Shot, David E. Kelley, è famoso per aver dato vita a serie tv come The Undoing, Big Little Lies e Big Sky.

