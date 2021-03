Tesla Model 3 si conferma l’auto elettrica più venduta in Europa

Aumenta la concorrenza, ma Tesla continua a svettare su tutte le classifiche dedicate al segmento delle auto elettriche. Così, non deve stupire che anche a febbraio al primo posto degli EV più venduti in Europa troviamo la Tesla Model 3.

Di che numeri parliamo? Di 5.405 unità consegnate nel corso di tutto il mese di febbraio 2021. Nel frattempo, la concorrenza inizia ad avvicinarsi, anche se il gap rimane importante. Al secondo posto troviamo la Volkswagen ID.3 con 3.557 vetture vendute, segue poi la Renault Zoe con 3.547 unità.

Al quarto posto troviamo un’altra francese, la Peugeot e-208 (3.047), seguita da Kia e-Niro (2.642), Volkswagen e-UP! (2.541), Hyundai Kona Electric (2.496), Fiat 500 Elettrica (2.153), Smart Fortwo (2.012) e Peugeot e-2008 (1.992).

Nel frattempo, il segmento delle elettrificate (ibride plug-in e 100% elettriche) è raddoppiato in appena 12 mesi. Se a febbraio del 2020 la quota di mercato si fermava al 6,5%, oggi le elettriche rappresentano il 13,6%.

Registrations of pure electric and plug-in hybrid cars increased by 82% in Europe's top 5 largest markets in February. Market share at a record of 13% #JATO pic.twitter.com/Fm5iO77x7T

— JATO Dynamics (@JATO_Dynamics) March 17, 2021