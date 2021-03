Smallville: Warner Bros celebra i 20 anni dall’uscita della serie

Molti appassionati si sentiranno un po’ più vecchi a pensare a questa cosa, ma sono passati ben 20 anni dall’uscita del primo episodio di Smallville. La prima puntata negli Stati Uniti fu distribuita a ottobre 2001, e Warner Bros UK ha perciò deciso di dedicare un post a questa serie TV che molti giovani di quegli anni ricorderanno bene.

Questo è il post condiviso dalla Warner.

20 years ago this year, Emmy-winning #Smallville hit our screens and saw a young Clark Kent come to grips with his emerging superpowers… #TBT pic.twitter.com/Psm0ZVahfG — WarnerBrosUK (@WarnerBrosUK) March 25, 2021

In Italia Smallville è arrivato nel 2002, ed anche nel nostro Paese ha conquistato un pubblico trasversale, fatto non solo di appassionati di fumetti. La storia del giovane Clark Kent ha affascinato anche i ragazzi che venivano da serie TV come Dawson’s Creek, ed è stata lo spunto di base per l’impostazione del modello DC Comics in televisione.

L’interprete del giovane Clark Kent è stato Tom Welling, che ha avuto la possibilità di vestire di nuovo i panni del personaggio in una breve apparizione all’interno del crossover dell’Arrowverse intitolato Crisis on Infinite Earth.

A creare Smallville furono Alfred Gough e Miles Millar, che diedero vita ad uno show capace di protrarsi fino al 2011, arrivando a dieci stagioni e ben 217 episodi. Nel 2006 e 2008 Smallville conquistò anche due Emmy Award.