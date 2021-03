Disney+ nega il rinnovo a 69,99€? Sempre più utenti sul piede di guerra

Ci sono ancora pochi giorni per rinnovare l’abbonamento annuale a Disney+ al prezzo bloccato di 69,99€, una possibilità riservata ai vecchi abbonati che debbano rinnovare non oltre il 22 agosto. Poi scatterà per tutti il nuovo prezzi di 89,99€, giustificato – lo ricordiamo – dal debutto del nuovo catalogo di film e serie per adulti ‘Star’.

Eppure, come hanno già sperimentato diversi utenti, rinnovare al prezzo bloccato si sta dimostrando un’impresa molto più ardua di quello che dovrebbe essere. Fioccano gli avvisi di errori nei pagamenti in Italia e non solo.

L’azienda, dal canto suo, si è difesa sostenendo che si tratti soprattutto di problemi dettati da informazioni sulla carta di credito obsolete o non corrette.

Siamo a conoscenza del fatto che alcune sottoscrizioni risultino scadute a causa di dati di pagamento incorretti o obsoleti. Ci terremo in contatto con i nostri clienti via email per informazioni più dettagliate. Vi ringraziamo per la pazienza

si legge su un post pubblicato sulla pagina FB ufficiale di Disney+.

Una tesi che non ha persuaso proprio tutti: “ho provato ad inserire tre carte di credito diverse e il pagamento è sempre stato rifiutato”, lamenta ad esempio un cliente.

In queste ore sono sempre di più le segnalazioni di chi sarebbe riuscito a risolvere il problema. In alcuni casi parlando con l’assistenza, in altri l’addebito sarebbe partito in automatico senza bisogno di ulteriori passaggi da parte dell’abbonato. Il nostro consiglio è quello di prendere tempestivamente contatti con l’assistenza di Disney+ e cercare di capire con loro cosa sia andato storto.