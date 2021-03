WhatsApp, Instagram e Iliad down: mezz’ora di disservizi in tutta Italia

Mezz'ora di disservizi in Italia: questa volta il problema ha riguardato Instagram, WhatsApp e Iliad. Centinaia di segnalazioni in tutto il Paese.

Nuova ondata di disservizi in Italia. Questa volta i down riguardano tre servizi, tutti estremamente popolari: Iliad, Instagram e WhatsApp.

I problemi sono stati segnalati dagli stessi utenti. Downdetector, come sempre, ci fornisce un’ottima fotografia dell’estensione dei disservizi. Mentre scriviamo questa notizia, il problema sembra almeno in parte già rientrato.

Anche il numero di segnalazioni, rispetto ad altri episodi anche recenti, sembra limitato nel numero e nel tempo. Il grosso si è concentrato tra le 10:30 e le 11. Su downdetector sono state 597 le segnalazioni di errore da parte degli utenti di WhatsApp, mentre su Instagram e Iliad il numero non supera il tetto dei 400.

Le ragioni del breve disservizio al momento non sono note e, vista la breve durata del problema, non è detto che le aziende decidano di esporsi spiegando al pubblico quale problema tecnico abbia causato il down.

Vale la pena di ricordare che Iliad non è nuova a questo genere di problemi, anzi: l’ultimo down risale ad appena una settimana fa. In quel caso i problemi erano durati più a lungo e le segnalazioni arrivate via Downdetector erano migliaia e non poche centinaia. Insomma, un problema di davvero tutt’altra entità.

Non appena si avranno maggiori informazioni, provvederemo ad aggiornare questa notizia. Se anche voi avete riscontrato dei problemi nella giornata di oggi, fatecelo sapere nei commenti sui social.