The Valet: Samara Weaving si unisce al cast del film

L’attrice Samara Weaving si unisce al cast della commedia The Valet, dove reciterà a fianco di Eugenio Derbez. A dirigere sarà Richard Wong, noto per aver diretto Come As You Are. Il film è il remake della commedia francese La Doublure (The Valet nella versione americana) nota in Italia con il titolo Una top model nel mio letto.

La Weaving interpreterà il ruolo di una star del cinema che arruola un parcheggiatore di nome Antonio (Derbez) per fingere di essere il suo amante per coprire una relazione con un uomo sposato. Il laborioso Antonio si è sempre mosso in maniera anonima, ma grazie a questo stratagemma riuscirà a dimostrare tutto il suo valore.

La sceneggiatura è stata scritta da Rob Greenberg e Bob Fisher, il duo che ha scritto il remake di Overboard. A produrre saranno lo stesso Derbez e Ben Odell, che riguardo al personaggio della Weaving ha dichiarato:

Questo personaggio deve essere in parti uguali divertente, empatico e vulnerabile e Samara porterà tutto questo. La sua carriera è in rapida ascesa e siamo così felici di farne parte e di accoglierla nella famiglia 3Pas.

Entusiasta dell’ingaggio di Samara Weaving anche Erin Westerman, presidente di produzione Lions Gate:

Samara è scelta perfetta per interpretare una persona che non si muove mai per il mondo senza essere vista, o almeno così sembrerebbe, perché poi scopriamo che il suo personaggio ha molti segreti che non mostra al mondo. Sarà un perfetto contrasto per il personaggio di Eugenio, il tipo di persona che troppo spesso viene ignorato.

Vi ricordiamo che Samara Weaving negli ultimi anni è stata protagonista degli horror comedy La babysitter, La Babysitter – Killer Queen e Ready or Not ed è stata co-protagonista della surreale action comedy Guns Akimbo.