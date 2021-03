SpaceX Dragon avrebbe lanciato un falso allarme sull’ISS

L’ultima cosa che vorresti sentire nello spazio è il suono di un Alien che ti sibila dietro alla nuca. La penultima è l’altoparlante che ti notifica un incendio in corso e una rapida decompressione dell’atmosfera interna. La ciurma dell’ISS era convinta di dover gestire questo secondo caso, nel momento in cui la capsula Dragon di SpaceX, detta Resilience, ha lanciato un frenetico falso allarme. Almeno stando ad alcune indiscrezioni.

La Dragon Resilience mantiene la ciurma dell’ISS sull’attenti. Ieri ha annunciato un falso messaggio d’emergenza per incendio e rapida depressione, così come altri messaggi erronei.

ha riferito con un tweet Chris Bergin, redattore di NASASpaceFlight

Stando alle informazioni ottenute da Bergin, il falso allarme lanciato dalla strumentazione SpaceX sarebbe stato causato da un problema occasionale della centralina di Resilience, un inciampo che ha obbligato il processore a resettarsi, con il risultato di aver sballato i dati percepiti dalla International Space Station.

Per ora, né SpaceX, né la NASA hanno voluto commentare l’indiscrezione.

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) March 25, 2021