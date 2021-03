L.A. Lakers: Jason Segel sarà Paul Westhead nella serie TV

Jason Segel è stato scelto per interpretare Paul Westhead nella serie TV di HBO realizzata da Adam McKay, basata sulla storia dei Los Angeles Lakers negli anni Ottanta. Il telefilm è ispirato dal libro scritto da Jeff Pearlman, intitolato Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. Segel è noto, soprattutto, per aver partecipato ad How I Met your Mother.

A produrre la serie sarà la casa di produzione di McKay, la Hyperobject Industries. La serie sarà scritta da Max Borenstein, e racconterà il percorso di una delle squadre più importanti della storia dell’NBA. Paul Westhead, il personaggio che interpreterà Jason Segel nella serie sui Lakers, è stato un professore che ha abbandonato il suo percorso precedente per diventare assistente coach ai Los Angeles Lakers.

Nella serie ci saranno anche Michael Chiklis come Red Auerbach, Sally Field che farà Jessie Buss, Adrien Brody sarà Pat Riley, John C. Reilly interpreterà Jerry Buss, Jason Clarke farà Jerry West, Quincy Isaiah interpreterà Magic Johnson, Solomon Hughes sarà Kareem Abdul-Jabbar, Gaby Hoffmann farà Claire Rothman, Hadley Robinson vestirà i panni di Jeanie Buss, DeVaughn Nixon farà Norm Nixon, Molly Gordon sarà Linda Zafrani, Rob Morgan farà Earvin Johnson Sr., Spencer Garrett interpreterà Chick Hearn, Kirk Bovill farà Donald Sterling, Delante Desouza sarà Michael Cooper, Stephen Adly Guirgis interpreterà Frank Mariani, Tamera Tomakili avrà il ruolo di Earletha “Cookie” Kelly e Joey Brooks sarà Lon Rosen.

