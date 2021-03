Netflix ha acquisito i diritti internazionali di Inside Man, la serie tv drama della BBC scritta da Steven Moffat e composta da 4 episodi in totale, che vedrà nel ruolo di protagonista il tanto apprezzato attore Stanley Tucci. La produzione del progetto inizierà entro la fine dell’anno e vede nel cast anche David Tennant, Dolly Wells e Lydia West.

Lo sceneggiatore di Doctor Who e Sherlock Steven Moffat sta mantenendo i dettagli della trama ben nascosti, tanto che solo lui sa come si concluderà la storia. Ciò significa che Netflix e la BBC non conoscono il finale della serie tv della Hartswood Films.

Al momento sappiamo solo che Inside Man, con Stanley Tucci in veste di protagonista, è incentrata su tre personaggi: un prigioniero nel “braccio della morte” di un carcere degli Stati Uniti, un vicario di una tranquilla cittadina inglese e un insegnante di matematica intrappolato in una cantina, i quali si incrociano nel modo più inaspettato.

Il regista di Sherlock Paul McGuigan dirigerà la serie tv, con la produzione di Alex Mercer. I produttori esecutivi sono Sue Vertue per la Hartswood Films e Ben Irving per la BBC. Chris Sussman supervisiona il progetto per Netflix. Inside Man è stato commissionato per la prima volta nel 2019 da Piers Wenger, direttore dei drama BBC, e da Charlotte Moore, chief content officer della BBC.

Moffat e Vertue, marito e moglie nella vita reale, hanno detto che non vedono l’ora di mettersi al lavoro sulla serie tv, che Chris Sussman ha descritto come “diabolicamente intelligente”. Piers Wenger ha poi aggiunto che la combinazione tra la sceneggiatura e il cast creerà una grande “magia televisiva”. Sono stati direttamente i BBC Studios a mediare l’accordo con Netflix – presente anche in veste di produttore della serie tv – che distribuirà Inside Man al di fuori del Regno Unito e dell’Irlanda.

Potrebbe interessare: