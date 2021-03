Fagradalsfjall, il vulcano islandese erutta dopo 800 anni: un drone riprende tutto volando sopra al cratere (video)

Guarda il video spettacolare di un drone in volo sopra al cratere del Fagradalsfjall, il vulcano islandese che ha eruttato lo scorso venerdì.

Venerdì scorso, per la prima volta in 800 anni ha eruttato Fagradalsfjall, il vulcano che svetta su Reykjavík, la capitale islandese. La nazione, scrive The Verge, è stata colpita da centinaia di terremoti di bassa magnitudo.

Il risveglio del vulcano ha regalato al mondo un evento spettacolare, fortunatamente senza mettere in pericolo nessuno. Un nuovo video realizzato con un drone mostra una stupenda ripresa aerea del Fagradalsfjall in eruzione.

Le riprese sono state effettuate dal pilota di droni Bjorn Steinbekk, che ha portato il suo piccolo veicolo aereo proprio sopra al cratere. Non sappiamo come abbia fatto il drone a sopravvivere a delle temperature così alte, ma poco importa: le immagini sono magnifiche.

Relativamente parlando, l’eruzione del Fagradalsfjall è considerata di portata minore. Non sono state registrate piogge di cenere, ma le autorità hanno comunque consigliato alla popolazione locale di chiudere tutte le finestre, per evitare di respirare eventuali gas tossici.

Alcune foto mostrano diversi escursionisti accorsi – ad una distanza di sicurezza – per ammirare la storica eruzione del vulcano islandese.