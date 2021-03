Dirty Dancing: disponibili i Funko POP! del film

Si tratta di uno dei cult degli anni Ottanta: stiamo parlando di Dirty Dancing, di cui sono stati da poco diffuse le immagini ed i dettagli riguardanti i Funko POP! dedicati ai due protagonisti. Baby (Jennifer Grey) e Johnny (Patrick Swayze) sono stati rappresentati in versione figure, e sono prenotabili per l’acquisto.

Ecco le immagini delle figure dei due personaggi.

Le due figure in Italia sono disponibili su popinabox.it al prezzo di 11,95 euro, e sono già in pre-ordine, mentre le spedizioni verranno effettuate da giugno. I due Funko vengono messi in vendita proprio nel periodo in cui è entrato in sviluppo il secondo film su Dirty Dancing.

Il CEO della Lionsgate, Jon Feltheimer, si è così espresso sul progetto:

Sarà esattamente il tipo di film romantico e nostalgico che i fan del franchise stavano aspettando e che lo ha reso uno dei titoli più venduti nella storia della società.

Dirty Dancing è uno dei più grandi successi del 1987. Il film guadagnò 170 milioni di dollari in tutto il mondo, la sua colonna sonora vendette più di 32 milioni di copie e il brano “(I’ve Had) The Time of My Life” vinse l’Oscar per la migliore canzone originale.