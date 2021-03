Amazon Fire TV Stick 2021 sbarca in Italia, nuova “faccia” per il telecomando

In maniera decisamente inattesa, la nuova Fire TV Stick 2021 è arrivata su Amazon in Italia, a distanza di pochi mesi dall’ultima versione del popolare dongle HDMI per TV.

La versione 2020, che non è più disponibile, è evidentemente stata sostituita completamente da questo nuovo modello che viene infatti venduto allo stesso prezzo: 39,99 euro.

La nuova chiavetta, che presente le stesse caratteristiche hardware della versione precedente, cambia esclusivamente per quel che concerne il telecomando, che esteticamente mostra significative differenze rispetto al passato: fanno infatti la loro comparsa i tasti specifici per accedere “al volo” alle applicazioni di Netflix, Prime Video, Disney+ e Amazon Music.

Nella “mappatura” dei tasti ricopre un ruolo evidentemente centrale il tasto relativo al microfono, per richiamare quindi Alexa, ora riproposto di colore azzurro. Cambia invece posizione il tasto per disattivare il volume.

Il nuovo Fire TV Stick 2021 è già disponibile per l’acquisto, ma le spedizioni non partiranno prima del 14 aprile 2021.

