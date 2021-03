Watch Dogs Legion sarà giocabile gratis per tutto il weekend

Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs Legion sarà giocabile gratuitamente per tutto il prossimo weekend, più precisamente da giovedì 25 a domenica 28 marzo. Già dalle ore 18:00 di oggi, inoltre, sarà possibile precaricare il gioco, così da non sottrarre tempo prezioso al periodo di prova.

Ma non è tutto: l’offerta relativa a Watch Dogs Legion, non si limiterà semplicemente al periodo di prova gratuito. Il gioco sarà inoltre disponibile anche a prezzo scontato su tutte le piattaforme, con tagli che arriveranno fino al 67% sul prezzo pieno. I progressi ottenuti durante il weekend di prova gratuito potranno essere conservati da tutti coloro che decideranno di acquistare l’esperienza completa.

Di seguito tutti i dettagli dal comunicato stampa ufficiale:

Ubisoft annuncia che Watch Dogs: Legion sarà disponibile gratuitamente dal 25 al 29 marzo sulle piattaforme Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC. Inoltre, domani sarà disponibile il pre-load.

Tutti i personaggi della Londra del futuro saranno reclutabili e giocabili durante il Weekend di Prova Gratuita sia nella modalità single-player che in quelle online. I giocatori potranno esplorare tutte le attività dell’open world, come giocare a freccette al pub locale e partecipare a combattimenti a mani nude, così come esplorare metà degli otto quartieri, tra cui City of London e Islington & Hackney. Inoltre, i giocatori potranno scoprire la verità sulla missione Skye Larsen.

I giocatori che vorranno continuare la loro lotta potranno conservare i risultati conseguiti nel gioco e ottenere sconti per Watch Dogs: Legion e per i pass stagionali su differenti piattaforme:

Xbox: dal 23 marzo al 15 aprile, 50% di sconto sulle edizioni Standard e Ultimate.

PlayStation: dal 24 al 31 marzo, 50% di sconto sulle edizioni Standard e Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.

Ubisoft Store per Windows PC: dal 18 marzo al 9 aprile, 50% di sconto sulle edizioni Standard, Gold & Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.

Epic Games Store per PC Windows: dal 25 marzo all’8 aprile, 50% di sconto sulle edizioni Standard, Gold & Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.

Stadia: dal 25 al 29 marzo, 50% di sconto sulle edizioni Standard, Gold & Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.