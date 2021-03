Watch Dogs Legion, nuovi contenuti gratuiti in arrivo

Ubisoft annuncia in dettaglio i nuovi contenuti gratuiti in arrivo nelle prossime settimane per Watch Dogs Legion. Le novità riguarderanno sia la modalità single player che quella multiplayer con alcuni vantaggi per i possessori del Season Pass.

A fine maggio, arriveranno due nuove modalità PvP: Estrazione Invasione, insieme a una nuova Operazione Tattica, Project Omni, per la modalità online del gioco. Project Omni è una sfida intensa e impegnativa che richiede un gruppo di quattro giocatori per infiltrare un progetto segreto e scoprire perché i dispositivi Optik dei londinesi stanno creando dei problemi ai loro cervelli.

Chi invece possiede il Season Pass potrà fare la conoscenza a fine aprile di Mina, un nuovo personaggio giocabile capace di controllare la mente umana. A fine giugno, invece, uscirà Watch Dogs Legion – Bloodline, una nuova storia che include le vecchie conoscenze Aiden Pearce e Wrench. Ad agosto, infine, farà il suo ingresso come personaggio giocabile Darcy, membro dell’Ordine degli Assassini da Assassin’s Creed.

In un futuro molto vicino, Londra sta affrontando il totale declino: le persone sono oppresse da uno stato di sorveglianza onniveggente, milizie private controllano le strade, e una temibile organizzazione criminale saccheggia i più vulnerabili.

Il destino di Londra è nelle tue mani, e nella tua abilità di reclutare una nuova resistenza e reagire. Porta i tuoi personaggi online e unisci le forze coi tuoi amici per riprendere il controllo di Londra in missioni co-op da quattro giocatori, sfide end-game ed eventi giornalieri.

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion sarà giocabile gratuitamente per tutto il weekend.