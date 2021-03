The Virtuoso: il trailer del film con Anthony Hopkins

Lionsgate ha diffuso su YouTube il trailer dedicato al film action thriller intitolato The Virtuoso, che ha come attore protagonista Anthony Hopkins.

Lionsgate ha da poco diffuso il trailer di The Virtuoso, il film thriller che ha come protagonista il grande Anthony Hopkins. L’attore è stato diretto nel lungometraggio da Nick Stagliano, ed ha ad accompagnarlo come membri del cast Abbie Cornish, Eddie Marsan, David Morse, Richard Brake e Diora Baird.

Qui sotto potete vedere il trailer.

Antony Hopkins interpreta The Mentor, il capo di un sofisticato gruppo di assassini altamente qualificati. In testa a tutti c’è un sicario, impersonato da Anson Mount, che è il migliore in quello che fa – non solo un professionista, ma un vero artista, un virtuoso. Torturato da un lavoro passato andato male e per soddisfare un debito rimasto irrisolto con The Mentor, The Virtuoso accetta un nuovo incarico, senza conoscere il nome o il volto dell’uomo che dovrà uccidere.

Il sicario ha a disposizione solo una parola in codice e l’unica informazione che ha sul suo obiettivo è il luogo in cui si troverà quest’ultimo: un ristorante rustico in una città morente. Sono tanti i possibili obiettivi del sicario, tra cui un vice sceriffo. Un incontro con una donna del posto (Cornovaglia), però, minaccia di far deragliare la sua missione e mettere in pericolo la sua vita.

Il lungometraggio uscirà negli Stati Uniti in sale cinematografiche selezionate, e sarà, contemporaneamente, disponibile on demand per il noleggio dal 30 aprile.