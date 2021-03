The Greatest Beer Run Ever: Zac Efron e Russell Crowe nel cast

Zac Efron e Russell Crowe sono in trattative per sostituire Dylan O'Brien e Viggo Mortensen nel film The Greatest Beer Run Ever, diretto da Peter Farrelly.

Secondo Deadline, Zac Efron e Russell Crowe sono in trattative per sostituire Dylan O’Brien e Viggo Mortensen nel film The Greatest Beer Run Ever, diretto da Peter Farrelly. Sembra, tra l’altro, che la star di punta del regista, Bill Murray, avrà un ruolo secondario, di supporto, nel film, le cui riprese dovrebbero iniziare ad agosto in Australia o Nuova Zelanda, dove la situazione pandemica non è grave quanto negli Stati Uniti. Apple Studios sta attualmente negoziando per finanziare il film.

The Greatest Beer Run Ever è l’adattamento cinematografico del bestseller The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War di Chick Donohue e J.T. Malloy. Zac Efron interpreterà John Chick Donohue, un giovane marine che nel 1967 intraprese un viaggio selvaggio da New York al Vietnam solo per portare la birra ai suoi compagni d’infanzia mentre combattevano oltreoceano nell’esercito.

Russell Crowe dovrebbe vestire i panni di un giornalista che deve scrivere della guerra in Vietnam e incontra Chickie in un bar di Saigon. Quest’ultimo gli rivelerà tutta la verità sulla guerra e su come gli americani sono stati presi in giro. Bill Murray potrebbe essere The Colonel, un veterano della seconda guerra mondiale e barista locale di Chickie, che convince il giovane a portare le birre ai suoi amici.

Il regista Peter Farrelly (Green Book) ha scritto la sceneggiatura di The Greatest Beer Run Ever, con Brian Currie e Pete Jones. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance sono tra i produttori del film, insieme ad Andrew Muscato. Aimee Rivera (Skydance) supervisionerà il progetto con Goldberg e Granger. Dovremmo vedere Zac Efron e Russell Crowe in The Greatest Beer Run Ever nel 2022.

