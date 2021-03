The Falcon and The Winter Soldier: nuovo poster della serie TV Marvel

Marvel ha diffuso un nuovo poster di The Falcon and The Winter Soldier, seconda serie TV del Marvel Cinematic Universe. Autore è il disegnatore Salvador Anguiano.

Autore del poster è l’artista Salvador Anguiano e ritrae i due eroi corree in direzioni opposte e con il titolo dello show in alto. The Falcon and The Winter Soldier ha debuttato su Disney+ venerdì 19 marzo e vede protagonisti i migliori amici di Captain America, che uniranno le forze per contrastare i piani del Barone Zemo, che vuole eliminare tutti i supereroi, e di Flag Smasher.

In attesa di poter vedere i nuovi episodi, che arriveranno sulla piattaforma streminag ogni venerdì, vi ricordiamo che recentemente Marvel e Disney hanno diffuso una nuova clip e che lo scudo di Cap è apparso sulla ruota panoramica del Luneur di Roma.

La serie è diretta da Kari Skogland e vede la sceneggiatura opera di Malcolm Spellman e vede nel cast anche Daniel Brühl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell in quelli di John Walker.