The Falcon and The Winter Soldier: nuovo promo della serie Marvel

Marvel Entertainment ha diffuso un nuovo promo di The Falcon and The Winter Soldier, che vede Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Burnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) in azione.

Il video si apre con la voce del Barone Zemo, ancora una volta interpretato da Daniel Brühl, che dice “Non si può permettere ai supereroi di esistere” (Superheroes cannot be allowed to exist), a cui seguono scene action, le recensioni della serie da parte dei vari giornali ed ovviamente i litigi tra i due protagonisti.

Lo show ha debuttato venerdì 19 marzo e si focalizza sui due eroi che saranno costretti ad unire le forze per sventare i piani del Barone Zemo e Flag Smasher. Inoltre il Governo americano ha dato lo scudo di Captain America a John Walker, alias U.S. Agent. Al loro fianco ci sarà Sharon Carter Agente 13.

La serie TV è diretta da Kari Skogland e vede la sceneggiatura opera di Malcolm Spellman. Vi ricordiamo che gli episodi saranno disponibili ogni venerdì solo su Disney Plus.

