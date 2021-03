Stowaway: il trailer del film sci-fi thriller di Netflix

La piattaforma streaming Netflix ha diffuso su YouTube il trailer del film sci-fi thriller intitolato Stowaway, che farà il suo debutto il 22 aprile. Il lungometraggio è diretto da Joe Penna, con una sceneggiatura realizzata dallo stesso Penna e da Ryan Morrison.

Ecco il trailer di Stowaway.

La storia racconta di una missione su Marte che dura da circa due anni, e di un passeggero clandestino che riesce a provocare diversi danni al sistema di supporto della nave spaziale. I membri dell’equipaggio dovranno così mettersi a confronto con la situazione estremamente difficile, e saranno costretti a prendere una decisione molto particolare.

A comporre il cast di Stowaway ci sono Shamier Anderson, che interprete proprio il passeggero ospite della nave spaziale, mentre gli altri membri dell’equipaggio sono interpretato da: Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, e Toni Collette.

La piattaforma streaming Netflix continua così a portare avanti il filone sci-fi, dopo aver realizzato prodotti come Altered Carbon, passando per il film The Cloverfield Paradox, fino ad arrivare alla serie Star Trek Discovery. E, proprio per gli amanti di Star Trek, sulla piattaforma streaming sono presenti anche le serie classiche dedicate alla popolare saga ideata da Gene Roddenberry.