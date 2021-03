Sniper Elite: Brad Peyton dirige il film ispirato al videogioco

Brad Peyton, che ha diretto i film San Andreas e Rampage, sarà il regista del thriller d’azione Sniper Elite, adattamento cinematografico ispirato al franchise di videogiochi stealth (basato sulla pazienza e sull’abilità del giocatore di evitare di essere rilevato dal nemico), che ha venduto più di 30 milioni di giochi nel mondo.

Il film vedrà il cecchino Karl Fairburne impegnarsi in un inseguimento al gatto e al topo per le strade di Londra al culmine di un blitz durante la seconda guerra mondiale, mentre cerca di salvare il primo ministro britannico Winston Churchill da un nazista assassino.

La pellicola è prodotta da Jean-Julien Baronnet di Marla Studios e Jason Kingsley, CEO di Rebellion, il produttore del gioco. Baronnet è l’ex CEO della EuropaCorp di Luc Besson – i cui titoli durante il suo mandato includevano Taken – e l’ex CEO di Ubisoft Motion Pictures, per la quale ha prodotto Assassin’s Creed della Fox, con Michael Fassbender.

La Rebellion ha affermato:

Il produttore del film Jean-Julien Baronnet si è poi concentrato sulla figura del protagonista, dicendo a Variety che un elemento intrigante della storia passata di Fairburne riguarda il fatto che lui è un tedesco che lavora per gli Alleati. Un altro aspetto del film è il rapporto personale che esiste tra i cecchini avversari e la “ragione segreta” che impedisce loro di uccidersi a vicenda.

È una pellicola molto, molto orientato al personaggio, in cui i nostri due cecchini sono legati da questi segreti intimi.

A differenza dei film in cui sono presenti i cecchini tradizionali, quindi “molto oscuri e profondi”, Peyton e Graham, gli sceneggiatori dell’adattamento, hanno reso i cecchini “adorabili”, donando al film un po’ di “leggerezza” per quanto riguarda il copione. Nessuno dei due cecchini è un “assassino a sangue freddo”, ma sono “molto umani”. “Il problema sta nel fatto che amiamo entrambi i cecchini”, ha aggiunto Jean-Julien Baronnet.

Nel film sarà presente anche un personaggio femminile molto forte, che dovrebbe essere l’assistente di Winston Churchill, mentre la città di Londra non sarà solo il luogo in cui si svolge la storia, ma diventerà un “personaggio straordinario” nel film.

Jason Kingsley, il produttore del videogioco originale, ha detto:

Volevo creare un gioco in cui bisogna fare delle scelte.Volevamo stravolgere e modificare le aspettative degli spettatori su ciò che avrebbero potuto vedere in un film come questo. C’è un pezzo di sceneggiatura davvero, davvero avvincente, e saranno necessarie grandi interpretazioni degli attori che faranno parte del cast.

È un vero e proprio dramma, che sembra essere ispirato al nostro gioco. Una delle cose che mi interessano di più è lavorare con persone che conoscono il materiale originale e Brad Peyton conosceva la fonte, il che è stato fantastico. Brad aveva chiaramente una conoscenza approfondita di come trasformare in un film il gioco senza compromessi. Non realizzeremo una vera e propria versione cinematografica del gioco.