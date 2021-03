David Thewlis ha firmato il contratto per recitare al fianco di Olivia Colman in Landscapers, la serie limitata composta da quattro episodi e targata HBO. La storia ruota attorno a una coppia apparentemente normale che diventa il fulcro di un’indagine nel momento in cui vengono trovati dei cadaveri nel loro cortile. Will Sharpe, che ha lavorato con Colman nella serie comica britannica del 2016 Flowers, dirigerà tutti e quattro gli episodi.

David Thewlis è noto per il ruolo del lupo mannaro, Remus Lupin, nella serie di film di Harry Potter. Ha anche interpretato Ares nella Justice League del 2017 e nello stesso anno la serie tv Fargo di FX. Presto lo vedremo anche in Avatar 2 e Avatar 3.

In merito alla serie limitata, David Thewlis ha detto:

Questo è senza dubbio il miglior progetto su cui lavorare e che mi hanno proposto di recente. Tutto in Landscapers è magico. Non c’è niente di simile e sono impaziente di mettermi al lavoro in modo che il suo splendore possa essere condiviso con il resto del mondo.

La serie è descritta come “un’esplorazione oscura e divertente dell’amore e della fantasia“. Il personaggio di Olivia Colman sarà ossessionato dai film vintage e western, il che significa che lei e il personaggio interpretato da Thewlis “si propongono come eroi di Hollywood in narrazioni di loro invenzione”, secondo quanto rivelato da HBO.

Al cast di Landscapers, oltre a David Thewlis e Olivia Colman, si sono uniti anche Kate O’Flynn, Dipo Ola nei panni di Samuel Anderson, Karl Johnson, Felicity Montagu e Daniel Rigby. Jane Featherstone, Chris Fry, Olivia Colman ed Ed Sinclair sono produttori esecutivi per la Sister di Featherstone e per la South of the River Pictures di Colman. La produzione è in corso nel Regno Unito.

