Kevin Bacon canta una cover di I Want It That Way, il celebre brano dei Backstreet Boys, dopo aver accettato la sfida di AJ McLean. Guarda il video.

Non è la prima volta che Kevin Bacon intrattiene con della buona musica i suoi Alpaca e le sue capre in campagna, ma in questa occasione l’attore ha deciso di cantare una meravigliosa cover di I Want It That Way, il celebre brano dei Backstreet Boys. L’esibizione canora di Kevin Bacon, condivisa inizialmente solo su Tik Tok, è il risultato di una sfida lanciata proprio da AJ McLean dei Backstreet Boys. Molto probabilmente quest’ultimo lo aveva sentito cantare cover di altri artisti, come quella di Hangin’ Tough dei New Kids on the Block. Anche in quel caso l’attore aveva diffuso sui social il video che lo mostrava mentre cantava per gli Alpaca della sua casa in campagna.

Sta di fatto che Kevin ha accettato la sfida e questo è il risultato:

Nel post da lui pubblicato ha taggato AJ McLean, affiancando al video una didascalia che riporta queste parole:

Ehi @aj_mclean, sono riuscito a radunare altri membri del pubblico per ascoltare il classico dei @backstreetboys, ‘I Want It That Way’. Se mi avessi detto lo scorso febbraio che l’avrei fatto, non ti avrei mai creduto. Buon lunedì. Spero che ti piaccia. #GoatSongs #IWantItThatWay #BackstreetBoys.

Allora, avete visto Kevin Bacon cantare il brano classico dei Backstreet Boys ai suoi alpaca?

Potrebbe interessare: