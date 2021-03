Estraneo a Bordo: il trailer del film in arrivo su Netflix

Estraneo a Bordo (Stowaway) è un thriller di fantascienza diretto dal regista Joe Penna (Arctic) che debutterà su Netflix il 22 aprile. Il cast è composto da Anna Kendrick e Toni Collette nei ruoli principali. Anna Kendrick interpreta Zoe, una ricercatrice medica su un’astronave diretta su Marte per una missione di due anni. A bordo con lei ci sono il comandante della nave (Toni Collette) e un biologo (Daniel Dae Kim) e un inaspettato clandestino (Shamier Anderson), che l’equipaggio trova intrappolato all’interno della nave poco dopo l’inizio della loro missione. Con la piccola imbarcazione equipaggiata solo per supportare tre passeggeri e alcuni danni irreparabili ai suoi sistemi di supporto vitale, l’equipaggio deve affrontare un problema impossibile, che solo Zoe crede di poter risolvere.

Non avevo mai letto niente del genere. I personaggi sono confinati in un ambiente claustrofobico, ma le domande che si pongono, di natura morale e non, sono vaste e profonde. Ha detto Toni Collette a proposito del film.

Di seguito potete vedere il primo trailer rilasciato:

Estraneo a Bordo si concentra sul concetto di essere intrappolati in uno spazio minuscolo che è diventato ormai familiare dopo un anno in quarantena. In ultima analisi, il film affronta temi come la comunità, la sopravvivenza e il sacrificio. La tensione viene accresciuta dall’essere chiusi nella navicella, che crea un contrasto a volte scioccante con l’estrema apertura dell’infinito paesaggio stellare appena fuori di essa. Il cast stesso era intrappolato insieme in questo ambiente anche durante le riprese. Fortunatamente, i quattro attori sono ben assortiti: Kendrick e Kim si sono trovati così bene che Penna ha deciso di aggiungere più scene tra i loro personaggi.