Il terzo giorno di UltraPop Festival (il 23 marzo), l’evento digitale sulla cultura Pop, che si tiene dal 21 al 25 marzo, è ricco di appuntamenti imperdibili, panel dedicati a ospiti d’eccezione, tra cui l’immancabile trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, lo scrittore Nicola Lagioia, il Creator Young Montemagno e il fumettista Roberto Recchioni, insieme alla madrina e al padrino del festival della cultura Pop: Ludovica Martino e Giorgio “Pow3r” Calandrelli. Ogni incontro – lo ricordiamo – dura circa un’ora.

Ecco tutti i panel del terzo giorno (23 marzo) di UltraPop Festival 2021:

Si parte alle 10:00 con il panel intitolato I Venti del Male, il fascino del villain nella cultura pop, con lo scrittore Manlio Castagna e l’illustratore Paolo Barbieri. A presentare il panel, dedicato ai villain del mondo Pop, saranno la nostra Gabriella Giliberti e la Content Creator GiuliaBifrost. Durante l’incontro, i due ospiti ci parleranno dei motivi che ci spingono ad amare il male, partendo dal libro illustrato I Venti del Male, una vera enciclopedia del villain.

Alle 11:00 UltraPop Festival terrà il panel Storie dallo Steam Game Festival, nel quale la CEO e co-founder di Broken Arms Games, Elisa Farinetti, il Co-founder di Cordens Interactive, Matteo Marzorati e il Co-founder di ELF Games Piero Dotti racconteranno come iniziative quali lo Steam Game Festival offrono una vetrina ai team di sviluppo, e un’opportunità per il pubblico di provare e scoprire nuovi giochi in arrivo. L’incontro sarà presentato da Francesco Serino (multiplayer.it).

Alle 12:00 il panel Too Good To Go: quanta tecnologia ci vuole per combattere lo spreco alimentare, dedicato all’applicazione che si batte perché non ci siano più sprechi di cibo. L’incontro vede protagonista Camilla Serra, Area Manager di Too Good To Go, la quale risponderà a tutte le curiosità inerenti all’app, ed è presentato da Chiara Cavalleris, Direttore Editoriale dissapore.com.

Nel terzo giorno, alle 13:00, UltraPop Festival presenta il panel Pow3r si racconta, dove il padrino del festival digitale, il Pro Player Giorgio “Pow3r” Calandrelli, risponderà alle domande del giornalista Emilio Cozzi, rivelando aneddoti e curiosità sulla sua brillante esperienza con piattaforme come YouTube e Twitch.

Alle 14:00 è la volta dell’appuntamento dedicato all’attore Giacomo Ferrara, noto per il ruolo interpretato Spadino in Suburra. L’incontro, dal titolo Giacomo Ferrara: la nuova icona pop del cinema italiano, sarà presentato da Valentina Ariete (movieplayer.it e leganerd.com). L’attore ci parlerà delle sue passioni e chissà, magari ci racconterà qualcosa sui suoi progetti futuri.

Alle 15:00 Cicap – le indagini: cercatori di misteri e soluzioni ci porta nel mondo della famosa organizzazione educativa. Il Coordinatore del gruppo indagini CICAP Andrea Berti e il Segretario nazionale del CICAP ci sveleranno alcune indagini mai viste prima, il tutto commentato con lo speaker di Radio Deejay Francesco Lancia. A tenere l’incontro saranno Alessio Vessani e Giovanni Zaccaria di Lega Nerd.

Alle 16:00 il festival prosegue con lo scrittore Nicola Lagioia nel panel La città dei vivi: il delitto come specchio della nostra società, presentato dalla nostra Gabriella Giliberti. L’autore si addentrerà nel cuore di uno dei crimini che più ha sconvolto la nostra Italia nel 2016: il caso Varani.

Non può mancare l’appuntamento con la madrina dell’evento, l’attrice Ludovica Martino, programmato alle 17:00 del terzo giorno di UltraPop Festival: Ludovica Martino: A star is born. A condurre il panel saranno Il Capo Redattore di Lega Nerd Gabriella Giliberti e il Responsabile editoriale di TvSerial Paolo Di Lorenzo. Scopriamo qualcosa in più su Ludovica Martino!

Alle 18:00 Young Montemagno ci spiega Perché la Marvel al cinema non può funzionare, in un panel condotto dal Direttore Editoriale di Lega Nerd Antonio Moro. Ormai gli anni novanta sono finiti: il nuovo millennio porterà consiglio nel confezionare dei cinecomics di grande successo per il cinema?

Si continua alle 19:00 con l’appuntamento Le frontiere dello spazio, che vede come ospite il fisico Roberto Battiston ed è condotto da Alessio Vissani di Lega Nerd. L’ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana ci racconterà questo meraviglioso mondo, ripercorrendo alcune situazioni riguardanti la corsa allo spazio, l’incontro con Elon Musk, ma anche come la tecnologia e la ricerca odierna si stiano avvicinando ai viaggi interstellari.

Alle 20:00 i doppiatori Alessio Pucci e Flavio Acquilone ci parlano della loro magica avventura nel mondo del cast vocale che ha accompagnato per anni la saga di Harry Potter, proprio a vent’anni di distanza dall’uscita al cinema del primo film, Harry Potter e la pietra filosofale. Giuseppe Grossi (movieplayer.it) sarà il relatore del panel intitolato I doppiatori di Harry Potter: crescere dando voce alla magia.

Alle 21:00 Luca Liguori, Direttore Editoriale di Movieplayer.it e Giuseppe Grossi (Movieplayer.it) conducono l’incontro con il trio più amato della commedia italiana: Aldo, Giovanni e Giacomo. Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, da Tre uomini e una gamba a Odio l’estate, i tre attori ricorderanno i tormentoni passati e ci parleranno delle prospettive future nel panel Aldo, Giovanni e Giacomo: tre uomini e vent’anni di commedia italiana, in cui il trio ci svelerà anche cosa li rende ancora felici.

Infine, alle 22:00 del terzo giorno, UltraPop Festival propone un panel dedicato a Zack Snyder, il quale, dopo l’uscita su Sky – il 18 marzo 2021 – di Zack Snyder’s Justice League, è il regista più discusso del momento. L’appuntamento, dal titolo Zack Snyder: eroe o villain? Dibattito sul regista più divisivo del cinema pop, sarà moderato da Valentina Ariete e vedrà protagonisti il fumettista Roberto Recchioni, il giornalista Alessandro Apreda, Il Fondatore de I 400 Calci Nanni Cobretti e Roby Rani di Bricknauts.com.

