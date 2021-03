Apple iPhone 13: arriva il refresh rate dinamico a 120Hz? Probabilissimo, ma solo su Max e Max Pro

Apple introdurrà i suoi primi smartphone con refresh rate a 120Hz con la prossima linea di iPhone 13. Samsung, scrive la stampa specializzata, avrebbe già iniziato la produzione dei nuovi pannelli LTPO OLED per conto di Apple.

La feature inizialmente doveva debuttare già con l’attuale generazione, ma Apple temeva che introdurre in un colpo 5G e refresh rate dinamico a 120Hz rischiava di penalizzare eccessivamente la batteria. Una preoccupazione in parte risolta dalla tecnologia LTPO di Samsung, che offrirebbe consumi estremamente più modesti rispetto ai pannelli OLED tradizionali. Motivo per cui, non a caso, si parla anche del supporto alla tecnologia always-on: ossia la possibilità di mantenere lo schermo sempre acceso per mostrare l’ora e altre notifiche.

Il refresh rate dinamico da 120Hz, ad ogni modo, sarà molto probabilmente un’esclusiva dei due iPhone top di gamma: ossia iPhone 13 Pro e Pro Max. La produzione dei nuovi pannelli Samsung da montare sui prossimi smartphone di Apple dovrebbe iniziare entro la fine del primo semestre del 2021.

LG e BOE dovrebbero continuare a fornire i pannelli degli iPhone entry-level. Non resta che aspettare i prossimi mesi per scoprire altri dettagli. Con ogni probabilità, i nuovi iPhone 13 saranno presentati a settembre del 2021.