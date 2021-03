Zatanna: Emerald Fennell scriverà il film live-action

Il film live-action di Zatanna sarà scritto dalla regista di Promising Young Woman, Emerald Fennell per il DCEU. Dopo Wonder Woman e il suo sequel, il film di Zatanna vedrà la seconda eroina DC ad essere la protagonista del franchise. Il film, della DC Films della Warner Bros., uscirà nelle sale. e J.J. Abrams’s Bad Robot Productions lo produrrà attraverso il suo accordo generale con WarnerMedia.

Nei fumetti, Zatanna è una maga incredibilmente potente che aveva lavorato con la Justice League e Justice League Dark. È stata a lungo un’eroina popolare tra i fan, apparendo spesso nelle varie serie animate della DC nei film. Le storie dei suoi fumetti hanno spesso coinvolto Batman e John Constantine.

Emerald Fennell scriverà la sceneggiatura per il film, dopo la sua rapida ascesa a Hollywood con l’enorme successo di Promising Young Woman. Al momento non sono state annunciate notizie sul casting o piani per la data di uscita del film. Zatanna, creata da Gardner Fox e Murphy Anderson, è una maga considerata una delle più potenti dell’universo DC.

Emerald Fennell è stata anche showrunner della seconda stagione di Killing Eve, un thriller di spionaggio britannico con Sandra Oh e Jodie Comer. Fennel ha recitato in Anna Karenina, The Danish Girl e più recentemente nel dramma di Netflix The Crown, in cui ha interpretato Camilla Bowles.

L’introduzione di Zatanna nel DCEU potrebbe portare sullo schermo trame meno conosciute dei fumetti. Personaggi di Justice League Dark come Swamp Thing e John Constantine potrebbero ricevere un’attenzione maggiore. Un nuovo film di Constantine potrebbe essere il prossimo progetto in arrivo e con Zatanna che debutta sul grande schermo, potrebbe diventare presto una realtà.