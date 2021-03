Wandavision diretta da René Ferretti di Boris? Ecco il video

Tutti gli appassionati di cinecomics sono rimasti colpiti da WandaVision, e da come la serie TV sia riuscita a creare una sorta di lettura metatelevisiva. Lo stesso obiettivo che si è posta anni fa la serie italiana Boris. Grazie a Stefano Baglio, Boris e WandaVision sono stati uniti in un video esilarante.

Qui sotto potete vedere il filmato.

Sembra piuttosto azzeccata l’idea di unire spezzoni di Boris con quelli di Wandavision, portando i personaggi della sitcom Marvel a confronto con la regia da soap-opera di René Ferretti. Il risultato è decisamente esilarante.

Intanto Boris 4 si farà, e sarà sviluppato da Disney+ Star, che ha già annunciato il team di produzione che lavorerà al progetto. La serie cult comedy, tutta italiana, dopo tre stagioni e un film, torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani.

Invece, WandaVision ha debuttato lo scorso 15 gennaio sulla piattaforma streaming di casa Disney e racconta la nuova vita degli eroi Wanda Maximoff e Visione dopo gli eventi di Avengers: Endgame. I due si sono trasferiti nella tranquilla cittadina di Westview, New Jersey, ma le cose non sono come sembrano.

Protagonisti dello show insieme Elizabeth Olsen e Paul Bettany sono Kathryn Hahn (Agnes), Teyonah Parris (Monica Rambeau), Randall Park (Jimmy Woo) e Kat Dennings (Darcy Lewis).