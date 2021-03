Spider-Man 3: nuove foto dal set con Zendaya

Nuove immagini di Spider-Man 3: No Way Home mostrano Zendaya e alcuni membri del cast mentre giocano a basket in una scena del prossimo film Marvel. Il film che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno, esplorerà le conseguenze della rivelazione pubblica che Peter Parker è, in effetti, Spider-Man. Anche se la Marvel ha evitato di confermare che il nuovo film si immergerà nel multiverso, gli aggiornamenti sulla presenza dei personaggi dei precedenti progetti di Spider-Man hanno sicuramente aumentato le congetture dei fan.

In Spider-Man: Far From Home, J.K. Simmons è tornato come editore del Daily Bugle J. Jonah Jameson, un ruolo che aveva interpretato in Spider-Man del 2002. Altri personaggi della trilogia di Sam Raimi confermati per riapparire includono Alfred Molina come Doctor Octopus, Kirsten Dunst come l’iconica Mary Jane Watson e Tobey Maguire stesso come Peter Parker.

Su Twitter, l’utente Marvel Love ha condiviso le foto del set di Zendaya su un campo da basket con altri attori. Vestita con un’uniforme da palestra, il suo personaggio gioca con gli altri membri del cast. In questo nuovo film la vita come studente delle superiori di Peter Parker verrà approfondita.

Parlando del film, Tom Holland ha affermato che è il film di supereroi sarà più ambizioso mai realizzato. La Marvel però è rimasta vaga sulla trama del film, che sembra abbracciare un modello di narrazione molto elaborato e audace. Nei precedenti film di Avengers, il MCU ha giocato con la meccanica del multiverso, che ha introdotto lo spazio per trame più grandi collegate a mondi alternativi. Non ci resta che aspettare per scoprire quali sorprese riserverà questo nuovo film.