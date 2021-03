Jamie Foxx interpreterà Mike Tyson in una nuova serie

Mike Tyson produrrà la sua prima serie autobiografica autorizzata. Jamie Foxx interpreterà la leggenda del pugilato in una serie limitata che sarà diretta da Antoine Fuqua e prodotta da Martin Scorsese. Mike Tyson divenne campione dei pesi massimi all’età di 20 anni ma la sua storia in seguito peggiorò dopo un periodo in prigione a causa di una condanna per stupro, seguito dall’episodio scioccante in cui morse l’orecchio dell’avversario Evander Holyfield durante un incontro.

Questo non è il primo progetto che tratta della vita di Tyson infatti la sua vita era già stata raccontata con l’acclamato film del 2008, Tyson. Il progetto è in sviluppo dal 2014 come lungometraggio, con Foxx come protagonista. Al momento non è stato confermato alcun servizio di streaming collegato per distribuire la serie. Recentemente, tuttavia, è stato rivelato che Hulu stava andando avanti con la sua serie su Tyson intitolata Iron Mike.

Questa biografia non autorizzata è stata accusata dallo stesso Tyson di “appropriazione indebita culturale” e il pugile ha chiesto anche il boicottaggio di Hulu. Ecco cosa ha detto Tyson in una dichiarazione: