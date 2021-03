Deepfake, influencer giapponese si finge giovane ragazza

Nel tentativo di crearsi una pagina Twitter più accattivante, un cinquantenne giapponese di nome Zonggu ha deciso di adoperare dei software di deepfake per crearsi l’alias di una giovane influencer con il sorriso sempre sulle labbra. La “stunt” ha funzionato e l’account @azusagakuyuki ha ottenuto decine di migliaia di follower, tuttavia gli utenti hanno iniziato a notare alcune discrepanze e uno show televisivo ha finito con lo smascherarlo del tutto.

Intervistato dal programma Getsuyou Kara Yofukashi, l’uomo ha ammesso di aver inizialmente provato a usare un’applicazione di editing in stile FaceApp quasi per gioco, ma di essersi immediatamente stupito dei risultati.

Inizialmente ho solo fatto un tentativo ed è capitato che i risultati fossero piuttosto positivi. Adesso ottengo come minimo 1.000 like, mentre prima ero mediamente al di sotto dei dieci. […] Mi sono fatto trascinare gradualmente e man mano ho cercato di rendere il tutto più carino. […] Nessuno leggerebbe i post di un normale uomo di mezza età che si prende cura della sua motocicletta e che fa foto all’aperto,

ha confessato Zonggu al canale televisivo.

La rivelazione del trucco non ha però danneggiato il suo bacino di followers e, anzi, sembra che molti lo abbiano conosciuto proprio attraverso la TV. Ora la sua attività di influencer sia ai massimi storici, anche se questo non lo ha portato ancora ad abbandonare il sua avatar in deepfake.

Potrebbe anche interessarti: