BRZRKR: Keanu Reeves in un film e un anime basato sul fumetto per Netflix

Keanu Reeves sarà il protagonista e produrrà sia un film live-action che un anime della sua serie di fumetti intitolata BRZRKR per Netflix. I nuovi progetti si baseranno sui fumetti di BRZRKR. La raccolta è composta da una serie di 12 numeri scritta dallo stesso Reeves (al suo debutto nei fumetti) e Matt Kindt (Folklords, Justice League of America) con disegni di Ron Garney.

Keanu Reeves interpreterà il personaggio principale sia nella prossima serie live-action che nell’anime, sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita. Il fumetto ultra-violento segue un berserker immortale durante i suoi 80.000 anni di vita arrivato ai giorni nostri, dove lavora per il governo degli Stati Uniti per scoprire i segreti della sua vita e come potrà finalmente morire. È un concetto simile a The Old Guard di Netflix, anch’esso basato su una popolare serie di fumetti ed è visto come un altro potenziale franchise per il servizio di streaming.

Exciting news! Netflix is developing a live action film AND follow-up anime series based on Keanu Reeves’ BRZRKR, a brutally epic saga about an immortal warrior’s 80,000 year fight through the ages. Reeves will produce and star in the film, and voice the anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ — NX (@NXOnNetflix) March 22, 2021

L’uomo conosciuto solo come “B” (Reeves) è mezzo mortale e mezzo dio, maledetto e costretto alla violenza anche a costo del sacrificio della sua sanità mentale. Ma dopo aver vagato per la terra per secoli, B potrebbe aver finalmente trovato un rifugio, combattendo per il governo degli Stati Uniti. In cambio, a B sarà concessa l’unica cosa che desidera: la verità sulla sua infinita esistenza e come farla finita.

L’adattamento cinematografico live-action uscirà per primo seguito dalla serie anime che espanderà ulteriormente l’universo di BRZRKR esplorando elementi diversi della storia. Il fumetto di BRZRKR è già stato un enorme successo per BOOM! Studios dal suo lancio il 3 marzo. Il numero inaugurale ha venduto oltre 615.000 copie, rendendolo il debutto più venduto in quasi 30 anni.