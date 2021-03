Zack Snyder ha diffuso una clip della versione in bianco e nero, dal titolo provvisorio Justice is Gray, della Snyder Cut diversa da Zack Snyder’s Justice League.

Zack Snyder ha diffuso una clip della versione in bianco e nero, dal titolo provvisorio Justice is Gray, di Zack Snyder’s Justice League, che presto sarà disponibile su HBO Max. Il regista ha rilasciata il teaser durante una diretta su Twitch insieme a Joe Manganiello: la scena mostra Alfred (Jeremy Irons) e Bruce Wayne (Ben Affleck) affrontare il discorso sui tentativi per far tornare in vita Superman (Henry Cavill) attraverso l’utilizzo della Scatola Madre.

Zack Snyder's Justice League: Justice is Gray coming soon to @HBOMax. #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI — Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 21, 2021

Stando alle parole di Zack Snyder, pare sia in programma una proiezione della versione Justice is Gray della Snyder Cut diversa da Zack Snyder’s Justice League appena i cinema riapriranno. Si tratterebbe di un evento di beneficienza. Il regista, tra l’altro, qualche giorno fa aveva ammesso che la versione IMAX in bianco e nero è quella che preferisce:

L’edizione in bianco e nero è quella definitiva, quella più indirizzata ai fan, l’esperienza più pura. È così che ho vissuto per due anni con questo film: in bianco e nero.

Secondo quanto riferito in passato, esistono altri tagli del film diretto da Zack Snyder. La versione Justice is Gray è ricercata perché contiene scene esclusive riguardanti il Joker interpretato da Jared Leto, come la frase “We live in a society” del trailer ufficiale, che non compare però nella Snyder Cut rilasciata su HBO Max lo scorso 18 marzo.

Zack Snyder, infatti, aveva già anticipato a Wonder Meg che un piccolo momento tra il personaggio di Jared Leto e quello di Ben Affleck (Batman) sarebbe arrivato solo nella versione Justice is Grey del film. Ecco le sue parole:

Quello che stavo cercando di fare era una seconda scena di Joker per la versione in bianco e nero. C’è un secondo finale del film, inerente alla scena di Jared Leto, che è leggermente diverso.

Recentemente, il regista ha parlato anche delle interazioni tra Batman e Joker in Zack Snyder’s Justice League a Beyond the Trailer:

La cosa bella della scena è che Joker parla direttamente a Batman di Batman. È Joker che analizza il personaggio di Ben Affleck. Questa è una cosa che i fan meritavanodall’Universo DC. Perché Joker e Batman non sono mai stati visti insieme. Non mi sembrava bello che tutto finisse senza vederli unirsi.

