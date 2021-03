Trigger Point: il trailer ufficiale del thriller di Brad Turner

Screen Media Films ha diffuso il trailer ufficiale di Trigger Point, il thriller diretto da Brad Turner, la cui trama è incentrata su un killer professionista, un ex agente speciale in pensione. Nel cast del film sono presenti Colm Feore, Laura Vandervoort, Eve Harlow, Jayne Eastwood, Karen Robinson, Rainbow Sun Francks, Tim Progosh, Juan Carlos Velis, Brian Cook, Reid Janisse, Ryan Malcolm e John Kirkpatrick.

Ecco la sinossi di Trigger Point, di cui sopra potete vedere il trailer ufficiale:

Nicolas Brazer (Barry Pepper) è un agente speciale statunitense in pensione che ha lavorato all’ombra più oscura del governo, parte di una squadra “invisibile” d’élite che ha eliminato silenziosamente alcuni dei peggiori cattivi del mondo. Dopo essere stato incolpato per l’esposizione, e infine l’assassinio, di diversi membri della sua stessa squadra, Nicolas è poi scomparso in una vita di solitudine e umiliazione… Ora, a due anni di distanza, è riluttante a tornare in questo mondo pericoloso – con entrambi i nemici e presunti amici che gli stanno dando la caccia, non solo per riabilitare il suo nome, ma anche per impedire l’uccisione di una nuova generazione di nobili agenti.

Brad Turner ha esordito alla regia nel 1987 con la commedia Goofballs. Tra le serie tv da lui dirette ricordiamo Smallville, Alias, Prison Break, Agents of S.H.I.E.L.D. e Hawaii Five-0. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Vickerman, autore di pellicole come Inferno di fuoco e Wicked. Trigger Point uscirà in alcune sale selezionate degli USA e in VOD a partire dal 23 aprile 2021.

